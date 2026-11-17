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संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। सेक्टर-58 थाना क्षेत्र के सेक्टर-62 स्थित नोएडा वन चौराहे के पास ड्यूटी जा रहे इलेक्ट्रीशियन पर बाइक सवार ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सेक्टर-62 स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।मूलरूप से अंबेडकरनगर निवासी हिमांशु मौर्या गाजियाबाद के खोड़ा कालोनी में रहते हैं। वह सेक्टर-62 स्थित गैलेक्सी एंबेसी में इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सोमवार को अपने कमरे से ड्यूटी पर जा रहे थे। नोएडा वन चौराहे के पास यूकेजी बिल्डिंग के आसपास पहुंचे, तभी पीछे से बाइक सवार युवक आया। आरोप है कि उसने चलते हुए धारदार हथियार से हिमांशु के शरीर के बगल वाले हिस्से पर वार कर दिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। हमले में हिमांशु गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना अमित कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है।