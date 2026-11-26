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नोएडा।

सेक्टर-117 में प्रस्तावित बिजली घर का विस्तार ग्रीन बेल्ट में होने पर आरडब्ल्यूए ने विरोध जताया है। सेक्टर 117 के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष कोसिंदर यादव के अनुसार, प्लॉट नंबर एसबी-20 से एसबी-25 के सामने ग्रीन बेल्ट का बड़ा हिस्सा विकसित किया गया है। आरोप है कि बिजलीघर विस्तार के लिए इस क्षेत्र को निर्माण की जद में लिया जा रहा है। आरडब्ल्यूए के अधिकारियों का कहना है कि विभाग को दूसरी जगह तलाशनी चाहिए। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए हरियाली बचाना जरूरी है। ब्यूरो

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