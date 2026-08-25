Noida News: सीईओ से मिले आरडब्ल्यूए प्रतिनिधिमंडल
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 05:45 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 05:45 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूए ग्रेटर नोएडा के प्रतिनिधिमंडल ने प्राधिकरण के सीईओ और संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने स्ट्रीट लाइट, फॉगिंग, जलभराव, खाली प्लॉट, लावारिस कुत्तों और रिहायशी सेक्टरों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों समेत कई समस्याओं के समाधान की मांगी की। प्राधिकरण अधिकारियों ने स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को अगले 10 दिनों में दुरुस्त करने का प्रयास करने और फॉगिंग और जलभराव पर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
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