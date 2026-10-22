Noida News: दिवाली पर रोडवेज बढ़ाएगा बसों के फेरे, 24 घंटे होगा संचालन

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दिवाली की छुट्टियों में घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ग्रेटर नोएडा डिपो में बसों की मरम्मत और रखरखाव का काम कराया जा रहा है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रमुख रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे और 24 घंटे बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।ग्रेटर नोएडा डिपो से 18 रूटों पर 117 बसों का संचालन किया जाता है। फिलहाल अधिकांश रूटों पर बसों के दो से तीन फेरे लगते हैं। दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज के दौरान यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है।ग्रेनो में परी चौक और यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट पर यात्रियों की अधिक भीड़ रहती है। इन स्थानों पर यात्रियों की संख्या और मांग के अनुसार बसों के फेरे और अतिरिक्त बसें लगाई जाएंगी।बसों का लगातार संचालन करने के लिए डिपो में उनकी तकनीकी खामियों को दूर किया जा रहा है। इसके अलावा, बसों के संचालन के लिए चालक और परिचालकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।दिवाली से पहले सभी बसों को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। यात्रियों की संख्या के अनुसार रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। प्रमुख रूटों पर 24 घंटे बसों का संचालन सुनिश्चित करने की तैयारी है। - राजेश वर्मा, प्रभारी एआरएम, ग्रेटर नोएडा डिपो