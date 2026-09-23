Noida News: सड़क चौड़ीकरण शुरू, बीच में खड़े पोल नहीं हटे

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संवाद न्यूज एजेंसी

ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट स्थित गौड़ सिटी-2 के 14वें एवेन्यू से गुरुद्वारे तक सड़क चौड़ी करने का काम चल रहा है। सड़क के बीच में लगे स्ट्रीट लाइट के पोल अब तक नहीं हटाए गए हैं। लोगों का कहना है कि पोल हटाए बिना सड़क चौड़ी होने से यातायात सुविधा का पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा। निवासी आशीष ने बताया कि सड़क के बीच में लगे कई पोल पर करीब पांच साल से स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। लंबे समय से ये पोल बिना लाइट के खड़े हैं। सड़क चौड़ीकरण शुरू होने पर उम्मीद थी कि बीच में आने वाले पोल हटा दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक इन्हें नहीं हटाया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क का काम चलने के दौरान ही पोल हटाए जाने चाहिए, ताकि बाद में दोबारा सड़क खोदने की जरूरत न पड़े। लोगों ने मांग की है कि सड़क चौड़ीकरण पूरा होने से पहले बीच में लगे सभी पोल हटाए जाएं। साथ ही जरूरत वाले स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, जिससे चौड़ी सड़क का लोगों को बेहतर लाभ मिल सके।



-गौड़ सिटी-2 के 14वें एवेन्यू से गुरुद्वारे तक चल रहा सड़क चौड़ीकरण, लोगों का कहना- पांच साल से कई पोल पर नहीं लगी स्ट्रीट लाइट