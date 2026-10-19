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Noida News: आदर्श विहार सोसाइटी में सड़क निर्माण कार्य रुका

Mon, 19 Oct 2026 09:43 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 09:43 PM IST
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Road construction work stopped
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर चाई-4 स्थित आदर्श विहार सोसाइटी में सड़क निर्माण और इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य विवाद के चलते रुक गया है। प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे निर्माण के दौरान सड़क के निर्धारित एलाइनमेंट में कुछ पौधे और झाड़ियां बाधा बन रहे हैं। इन्हें हटाने या दूसरी जगह लगाने को लेकर विरोध होने से काम ठप हो गया। सूचना पर पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 मौके पर पहुंची, लेकिन विवाद का समाधान नहीं निकल सका।
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