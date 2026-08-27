Noida News: टैक्सी ने बाइक सवार को मारी टक्कर

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ग्रेटर नोएडा। मेट्रो स्टेशन सेक्टर-148 के पास नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक टैक्सी ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित की शिकायत पर बुधवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। दिल्ली निवासी राहुल शर्मा ने बताया कि वह 22 अगस्त को अपनी बाइक से साइड लेन में जा रहे थे। तभी टैक्सी ने उन्हें तेज गति से बगल से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि वह और उनकी बाइक काफी दूर तक सड़क पर घिसटते चले गए। इस हादसे में उनके दोनों हाथों और पैरों में गंभीर चोटें आईं। प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। ब्यूरो