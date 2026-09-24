उभरते खिलाड़ी : अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेबल टेनिस में पदक जीतना चाहते हैं गर्व पंडित
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 07:48 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 07:48 PM IST
विज्ञापन
सेक्टर-21 स्थित जलवायु विहार निवासी गर्व पंडित टेबल टेनिस में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सेक्टर-21 स्थित बाल भारती पब्लिक स्कूल की कक्षा छह के छात्र गर्व पिछले तीन साल से इस खेल का अभ्यास कर रहे हैं। वह नोएडा स्टेडियम स्थित इंडियन टेबल टेनिस अकादमी में कोच तपस सरकार के मार्गदर्शन में रोजाना छह से सात घंटे अभ्यास करते हैं। जुलाई और अगस्त में हुई जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में गर्व ने स्वर्ण पदक जीता। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उन्होंने प्री-क्वार्टर फाइनल तक जगह बनाई। इसके अलावा सीबीएसई जोनल प्रतियोगिताओं में भी पदक जीत चुके हैं। पिता अश्वनी पंडित ने बताया कि गर्व खेल को लेकर काफी गंभीर हैं और मैच से पहले अभ्यास का समय बढ़ा देते हैं। मां शिल्पा उनकी डाइट और अन्य जरूरतों का ध्यान रखती हैं। कोच तपस सरकार ने बताया कि गर्व लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका सपना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन करना है।
विज्ञापन