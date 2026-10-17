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Noida News: सेवानिवृत्त निरीक्षक से 36.50 लाख रुपये की ठगी

Sat, 17 Oct 2026 08:06 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 08:06 PM IST
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Retired inspector swindled out of Rs 36.50 lakh
नोएडा(संवाद)। सेक्टर-113 थाना क्षेत्र के सर्फाबाद गांव में फ्लैट दिलाने के नाम पर पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त निरीक्षक से 36.50 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिल्डर ने रुपये लेने के बाद तय आकार का फ्लैट नहीं दिया। विरोध करने पर रुपये लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में पीड़ित को चेक थमा दिए। पीड़ित गिरीश प्रसाद की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक, गिरीश प्रसाद ने अपनी विदेश में रहने वाली बेटी के सामान को रखने के लिए दिसंबर 2025 में सर्फाबाद गांव में तीन बेडरूम वाला फ्लैट बुक कराया था। आरोप है कि बिल्डर ने जनवरी 2026 तक अलग-अलग माध्यमों से उनसे 34 लाख रुपये ले लिए। इसके बाद एक मार्च 2026 तक फ्लैट का कब्जा देने का आश्वासन दिया था। पीड़ित का आरोप है कि जब वह फ्लैट देखने पहुंचे तो उसका आकार तय किए गए आकार से छोटा मिला। साथ ही, निर्माण भी स्वीकृत नक्शे के बिना कराए जाने की बात सामने आई। इस पर उन्होंने बिल्डर से आपत्ति जताई और अपने रुपये वापस मांगे। शिकायत के अनुसार, विरोध करने पर आरोपियों ने रुपये लौटाने या 15 दिन के भीतर फ्लैट तैयार करके देने की बात कही। आरोप है कि इस दौरान पीड़ित से चार लाख रुपये और ले लिए गए। इस तरह कुल रकम 36.50 लाख रुपये हो गई। इसके बाद भी न तो उन्हें फ्लैट का कब्जा मिला और न ही पूरी रकम वापस की गई।
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