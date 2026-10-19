Noida News: गौर यमुना सिटी में झूमें निवासी

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गौर यमुना सिटी सोसाइटी में नवरात्र के उपलक्ष्य में नवमी की रात जागरण का आयोजन हुआ। इसमें लोग माता दुर्गा के भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। निवासी श्रवण कुमार अवाना ने बताया कि नवरात्र के अवसर पर आयोजित जागरण में पूरी सोसाइटी का माहौल भक्तिमय हो गया। जागरण के दौरान श्रद्धालुओं ने माता रानी का गुणगान किया।