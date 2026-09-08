Noida News: दिल्ली से सटे सेक्टरों में बढ़ रही चोरी की घटनाओं से परेशान सेक्टरवासी

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फोटो-माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। दिल्ली से सटे नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में चोरी और झपटमारी की बढ़ती घटनाओं ने सेक्टरवासियों की चिंता बढ़ा दी है। लोगों का कहना है कि कहीं चोर दीवार फांदकर सेक्टर में प्रवेश कर रहे हैं तो कहीं दिनदहाड़े एसी के कॉपर वायर, बाइक और अन्य सामान चोरी करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। निवासियों ने पुलिस से नियमित गश्त बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की मांग की है।सेक्टर-11 के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष दिनेश कृष्णन ने बताया कि सेक्टर चारों तरफ से खुला है। ऐसे में मोबाइल छीनने, चेन झपटने और बाइक चोरी जैसी वारदात के बाद आरोपी आसानी से निकल सकते हैं। उनका आरोप है कि पिछले एक महीने में चार से पांच चोरी और झपटमारी की घटनाएं हो चुकी हैं। शिकायत के बावजूद पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई है। सेक्टर में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने और आसपास बैरियर लगाकर संदिग्धों की जांच की मांग की गई है। इससे महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों में भी असुरक्षा की भावना है। सेक्टर-55 और 56 के निवासी भी चोरी की घटनाओं को लेकर परेशान हैं। उनका कहना है कि कई बार चोर दीवार फांदकर अंदर प्रवेश कर जाते हैं और बाइक समेत अन्य सामान चोरी कर फरार हो जाते हैं। निवासियों ने दोनों क्षेत्रों की पुलिस के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत बताई है।सेक्टर-51 में बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों से चिंता-सेक्टर-51 में भी चोरी की शिकायतें सामने आ रही हैं। आरडब्ल्यूए महासचिव संजीव कुमार ने बताया कि एक वीडियो में कुछ बच्चों के चोरी की घटनाओं में शामिल होने का आरोप सामने आया है। वहीं, बिना नंबर प्लेट की एक गाड़ी तीन बार सेक्टर में देखी गई, जो रिदम स्कूल के गेट के सामने खड़ी मिली। आरडब्ल्यूए ने पुलिस से पेट्रोलिंग बढ़ाने, चोरी हुई साइकिलों की तलाश कराने और संदिग्ध वाहनों की जांच करने की मांग की है।कोट-एक महीने में चार से पांच चोरी और झपटमारी की घटनाएं हो चुकी हैं। -दिनेश कृष्णन, आरडब्ल्यूए अध्यक्ष, सेक्टर-11दीवार फांदकर चोर सेक्टर में घुसते हैं और बाइक चोरी जैसी वारदात करते हैं। -संजय मावी, निवासी, सेक्टर-56दोनों क्षेत्रों की पुलिस के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। -सतनारायण गोयल, निवासी, सेक्टर-55बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां भी सेक्टर में आने से चिंता बढ़ी है। -संजीव कुमार, आरडब्ल्यूए महासचिव, सेक्टर-51