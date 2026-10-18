Noida News: सेक्टर 44 निवासियों को साइबर के प्रति किया जागरूक

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नोएडा। सेक्टर-44 में रविवार को आरडब्ल्यूए और नोएडा साइबर पुलिस की ओर से साइबर अपराध जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। एक घंटे तक चले शिविर में निवासियों को साइबर ठगी से बचाव और ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। आरडब्ल्यूए महासचिव सुधीर सूद ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता नोएडा साइबर क्राइम के एसीपी विवेक रंजन राय ने अपनी टीम के साथ की। उन्होंने साइबर अपराध के विभिन्न तरीकों और उनसे बचने के उपायों की जानकारी दी। आरडब्ल्यूए-44 ने शिविर के आयोजन और निवासियों को जागरूक करने के लिए साइबर पुलिस की टीम का आभार जताया। ब्यूरो

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