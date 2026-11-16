Noida News: नए सेक्टरों में गंगाजल का इंतजार, खारा पानी पीने को मजबूर लोग

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फोटो-सेक्टर-70, 71, 135, 141 और 144 समेत कई इलाकों में नहीं पहुंचा गंगाजल, जहां आपूर्ति हो रही वहां टीडीएस अधिकमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। शहर के नए सेक्टरों में रहने वाले लोग आज भी गंगाजल की आपूर्ति का इंतजार कर रहे हैं। सेक्टर-70, 71 समेत एक्सप्रेसवे किनारे बसे सेक्टर-135, 141 और 144 में अब तक गंगाजल नहीं पहुंचा है। ऐसे में हजारों परिवार हाई टीडीएस वाले भूजल का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। वहीं, जिन सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति हो रही है, वहां भी पानी में इसका मिश्रण बेहद कम होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इससे लोगों को साफ और मीठे पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही है।