Noida News: डेल्टा-1 में सर्विस रोड की मरम्मत शुरू

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-लेबर चौक से पेट्रोल पंप तक काम जारी, अगले सप्ताह दूसरे हिस्से की होगी मरम्मत

ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर डेल्टा-1 में टूटी सर्विस रोड की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। लेबर चौक से पेट्रोल पंप तक सड़क की मरम्मत की जा रही है। वहीं, पेट्रोल पंप से विप्रो चौक तक का काम अगले सप्ताह शुरू कराने की तैयारी है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष प्रमोद भाटी ने बताया कि सड़क की खराब हालत को लेकर पिछले सप्ताह प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के डीजीएम विजय रावल और वरिष्ठ प्रबंधक राजेश निम से मुलाकात कर शिकायत की थी। इसके बाद प्राधिकरण ने संज्ञान लेकर मरम्मत कार्य शुरू करा दिया। मौके पर तकनीकी टीम के विकास भाटी के साथ आरडब्ल्यूए अध्यक्ष प्रमोद भाटी, एडवोकेट मनोज नागर और कोषाध्यक्ष ठाकुर विजय सिंह ने कार्य का निरीक्षण किया। प्रमोद भाटी ने सहयोग के लिए अधिकारियों और संबंधित लोगों का आभार जताया।

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