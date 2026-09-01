Noida News: नौवीं और 11वीं के पंजीकरण की तारीख 10 सिंतबर बढ़ी
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 05:43 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 05:43 PM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इससे विद्यार्थियों और विद्यालयों को पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि विद्यालय के प्रधानाचार्य अग्रिम पंजीकरण शुल्क जमा कर 10 सितंबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर विद्यार्थियों का विवरण अपलोड कर सकेंगे। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 50 रुपये और कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए 40 रुपये अग्रिम पंजीकरण शुल्क निर्धारित है। अपलोड किए गए विवरण में 11 से 13 सितंबर तक संशोधन कराया जा सकता है। विद्यालयों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण और विवरण अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
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ग्रेटर नोएडा। माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इससे विद्यार्थियों और विद्यालयों को पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि विद्यालय के प्रधानाचार्य अग्रिम पंजीकरण शुल्क जमा कर 10 सितंबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर विद्यार्थियों का विवरण अपलोड कर सकेंगे। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 50 रुपये और कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए 40 रुपये अग्रिम पंजीकरण शुल्क निर्धारित है। अपलोड किए गए विवरण में 11 से 13 सितंबर तक संशोधन कराया जा सकता है। विद्यालयों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण और विवरण अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।