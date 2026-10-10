Noida News: रेड ब्लू ने आठ विकेट से जीता मुकाबला

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-117 स्थित एसजेएस क्रिकेट मैदान में शनिवार सुबह एसजेएस सैटर डे स्पेशल टूर्नामेंट सीजन-9 का लीग मैच खेला गया। मुकाबला रेड ब्लू क्रिकेट क्लब ने आठ विकेट से अपने नाम किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए नोएडा टस्कर्स ने 4 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रेड ब्लू क्रिकेट क्लब ने दो विकेट के नुकसान पर 168 रन से जीत दर्ज की। रेड ब्लू के रोहित राज नाबाद 72 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं नोएडा टसकर्स के विनय दो विकेट लेकर बेस्ट बॉलर रहे।