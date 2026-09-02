Noida News: सुंदरकांड का पाठ किया
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 06:04 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 06:04 PM IST
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जहांगीरपुर (संवाद)।
प्राचीन शिव मंदिर परिसर में श्रीबालाजी सेवा समिति जहांगीरपुर की ओर से साप्ताहिक सुंदरकांड पाठ किया गया। इस श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। समिति के संचालक नीरज शर्मा, सुधीर, मुकेश शर्मा, अनमोल मीणा और चेतन चौहान सहित अन्य मौजूद रहे।
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प्राचीन शिव मंदिर परिसर में श्रीबालाजी सेवा समिति जहांगीरपुर की ओर से साप्ताहिक सुंदरकांड पाठ किया गया। इस श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। समिति के संचालक नीरज शर्मा, सुधीर, मुकेश शर्मा, अनमोल मीणा और चेतन चौहान सहित अन्य मौजूद रहे।