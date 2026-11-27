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-पास्ता का नमूना जांच के लिए भेजा, सफाई व्यवस्था में सुधार होने तक नहीं होगा संचालनमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क-3 स्थित मगध इन गर्ल्स हॉस्टल की मेस में खाने में कीड़े मिलने की शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुक्रवार को जांच की। जिलाधिकारी के निर्देश पर पहुंची टीम ने मेस की रसोई में साफ-सफाई की स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान सफाई व्यवस्था उचित नहीं मिलने पर रसोई का संचालन तत्काल बंद करा दिया गया।अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सफाई व्यवस्था में सुधार होने तक रसोई संचालित नहीं की जा सकेगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम में शामिल मुकेश कुमार और विजय बहादुर पटेल ने हॉस्टल की मेस में पहुंचकर जांच की। टीम ने मेस में तैयार किए जा रहे पास्ता का एक नमूना भी लिया। जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं रसोई में साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलने पर अधिकारियों ने सुधार होने तक संचालन बंद करा दिया।