Noida News: राकेश सिंह को यमुना प्राधिकरण के सीईओ पद पर मिला सेवा विस्तार

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ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह को एक साल के लिए योगी सरकार ने सेवा विस्तार दिया है। आईएएस अधिकारी राकेश सिंह यमुना प्राधिकरण के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के भी सीईओ बने रहेंगे। बुधवार की देर रात औद्योगिक विकास विभाग ने उनके यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नायल) के सीईओ के पद पर एक वर्ष का पुनर्नियोजन (सेवा विस्तार) का आदेश जारी कर दिया। 30 सितंबर को उनका एक साल के सेवा विस्तार का कार्यकाल पूरा हो गया था। यह दूसरी बार है जबकि उन्हें यह सेवा विस्तार दिया गया है। अहम है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरु कराने में उनकी अहम भूमिका रही। उनके सीईओ बनने के बाद से यमुना सिटी में कई उद्योगों में उत्पादन शुरू हुए। नए अर्बन सेंटर पर काम शुरू करने की दिशा में यमुना प्राधिकरण बढ़ा। इस साल करीब 200 उद्योग क्रियाशील बनाए जाने का लक्ष्य भी उन्होंने तय किया हुआ है। ब्यूरो

राकेश सिंह को यमुना प्राधिकरण के सीईओ पद पर मिला सेवा विस्तार