Noida News: पर्यावरण के प्रति किया जागरूक

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ग्रेटर नोएडा। महिला उन्नति संस्था और जेपी इंस्टीट्यूट की ओर से बिसरख में सेव द अर्थ अभियान चलाया गया। इसमें लोगों को पौधे लगाने, पॉलीथिन व प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने और कूड़ा उचित स्थान पर डालने के लिए जागरूक किया गया। संस्था की जिलाध्यक्ष रेनूबाला शर्मा ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के साथ पौधरोपण किया गया। ‘सेव द अर्थ’ विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता हुई। प्रो. अमनदीप कौर ने कहा कि जगह-जगह कूड़ा फेंकने से प्रदूषण बढ़ता है और बीमारियों का खतरा रहता है। ब्यूरो