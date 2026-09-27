Noida News: बारिश ने धुला प्रदूषण, महीने की सबसे साफ हवा में ली सांस

संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। शनिवार रात हुई बारिश का असर रविवार सुबह शहर की हवा पर साफ दिखाई दिया। बारिश के बाद हवा में घुली धूल और प्रदूषण कम होने से लोगों ने इस महीने की सबसे साफ हवा में सांस ली। ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 40 और नोएडा का 55 दर्ज किया गया। सुबह टहलने निकले लोगों को भी मौसम सुहावना लगा। आसमान साफ रहने के साथ धूप भी खिली रही। शनिवार रात बारिश के बाद रविवार सुबह हवा में ठंडक महसूस हुई।प्रदूषण का स्तर कम होने से खुले में निकलने वाले लोगों को राहत मिली। आम दिनों में प्रदूषण के कारण खराब रहने वाली हवा बारिश के बाद काफी साफ नजर आई। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि सोमवार को बारिश की संभावना नहीं है।