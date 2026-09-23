Noida News: 26 और 27 को बारिश के आसार

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नोएडा/यमुना सिटी। विदा लेने से पहले मानसून एक बार फिर बरस सकता है। इससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 26 और 27 सितंबर को बारिश हो सकती है। बुधवार को जिले का अधिकतम तापमान 36.1 और न्यूनतम 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता 93 प्रतिशत रही। नोएडा का एक्यूआई 199 और ग्रेनो का 170 दर्ज किया गया। ब्यूरो