Noida News: रेगिंग बुल्स ने 36 रनों से जीता मुकाबला

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नोएडा(संवाद)। सेक्टर-113 स्थित वीओसी क्रिकेट मैदान में वीओसी वीकडे नाइट सीजन-6 का लीग मैच हुआ। मुकाबला रेगिंग बुल्स ने 36 रनों से जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए रेगिंग बुल्स जीआरएन ने 4 विकेट के नुकसान पर 236 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम डीएचएस इलेवन 8 विकेट गवां कर 200 रन ही बना सकी। रेगिंग बुल्स के राजा त्यागी 107 रन बनाकर बेस्ट बैटर बने। वहीं सचिन कुमार चार विकेट झटक कर बेस्ट बॉलर रहे।