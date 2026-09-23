Noida News: पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल

विज्ञापन

दनकौर (संवाद)। कोतवाली के रामपुर बांगर निवासी भारतीय किसान यूनियन महासभा के कार्यकर्ता प्रेम सिंह के परिवार के साथ मारपीट के मामले में संगठन ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना में प्रेम सिंह के बेटे को चोटें आई है। इसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता भाटी मंगलवार देर रात कार्यकर्ताओं के साथ दनकौर कोतवाली पहुंचीं। जिन्होंने मामले की जांच कर रहे चौकी इंचार्ज पर दूसरे पक्ष के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मामले की दोबारा जांच करने की कोतवाली प्रभारी से मांग की।