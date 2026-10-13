Noida News: दो दिन में बिखरी गुणवत्ता

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नोएडा। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से सेक्टर-51 में सड़क की रिसर्फेसिंग में गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। यहां पर रविवार की शाम को जिस सड़क के बनाने की शुरुआत हुई वो मंगलवार सुबह उखड़ने लगी। सड़क की यह पहली परत निर्माण एजेंसी की तरफ से बिछाई जा रही थी। परत उखड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रकरण प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा। सपा के महानगर जिलाध्यक्ष आश्रय गुप्ता ने भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वीडियो-फोटो साझा कर सवाल उठाए। इसके बाद प्राधिकरण ने संज्ञान में लेकर मौके का परीक्षण करवाया। प्राधिकरण के वर्क सर्किल-3 के वरिष्ठ प्रबंधक आर के शर्मा ने बताया कि सोमवार की तड़के सुबह हुई बारिश के चलते कुछ हिस्से की सड़क की परत उखड़ी थी। मौके से सफाई करवा दी गई है।

माई सिटी रिपोर्टर