Noida News: दनकौर बाईपास पर जलभराव से राहत दिलाने के लिए लगाया पंप सेट

अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद हरकत में आई नगर पंचायतसंवाद न्यूज एजेंसीयमुना सिटी। दनकौर के प्राचीन खेड़ा देवत मंदिर के पास मुख्य बाईपास मार्ग पर लंबे समय से बने जलभराव की समस्या को अमर उजाला में प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद नगर पंचायत ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मार्ग पर जमा पानी निकालने के लिए पंप सेट लगाया गया है। इसके माध्यम से सड़क और आसपास जमा पानी को बाहर निकाला जा रहा है।अमर उजाला ने 24 अक्तूबर को इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। दनकौर मुख्य बाईपास पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सड़क पर पानी भरने से मार्ग तालाब जैसा दिखाई देने लगता था। इससे राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता रहा है। झाझर, रबूपुरा, जेवर और बिलासपुर की ओर जाने वाले लोग भी इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। खबर प्रकाशित होने के बाद नगर पंचायत ने पानी निकालने के लिए पंप सेट लगवाया है। मौके पर मशीन के जरिये पानी खींचकर बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि यह समस्या के समाधान का अस्थायी प्रयास है।