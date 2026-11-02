फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Pump set installed to provide relief from waterlogging on Dankaur Bypass

Noida News: दनकौर बाईपास पर जलभराव से राहत दिलाने के लिए लगाया पंप सेट

Mon, 02 Nov 2026 06:29 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Mon, 02 Nov 2026 06:29 PM IST
विज्ञापन
Pump set installed to provide relief from waterlogging on Dankaur Bypass
खबर का असर
विज्ञापन

अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद हरकत में आई नगर पंचायत


संवाद न्यूज एजेंसी

यमुना सिटी। दनकौर के प्राचीन खेड़ा देवत मंदिर के पास मुख्य बाईपास मार्ग पर लंबे समय से बने जलभराव की समस्या को अमर उजाला में प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद नगर पंचायत ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मार्ग पर जमा पानी निकालने के लिए पंप सेट लगाया गया है। इसके माध्यम से सड़क और आसपास जमा पानी को बाहर निकाला जा रहा है।


अमर उजाला ने 24 अक्तूबर को इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। दनकौर मुख्य बाईपास पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सड़क पर पानी भरने से मार्ग तालाब जैसा दिखाई देने लगता था। इससे राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता रहा है। झाझर, रबूपुरा, जेवर और बिलासपुर की ओर जाने वाले लोग भी इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। खबर प्रकाशित होने के बाद नगर पंचायत ने पानी निकालने के लिए पंप सेट लगवाया है। मौके पर मशीन के जरिये पानी खींचकर बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि यह समस्या के समाधान का अस्थायी प्रयास है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed