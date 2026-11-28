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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-30 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में सीबीएसई की ओर से शिक्षकों के लिए एआई के उपयोग पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें सीबीएसई रिसोर्स पर्सन मीनाक्षी रंजन और वंदना मित्तल ने जेमिनी, ब्रिस्क और नोटबुक एलएम जैसे टूल्स का प्रशिक्षण दिया। शिक्षकों को इनकी मदद से पाठ योजना, क्विज, पजल, माइंड मैप, पॉडकास्ट और प्रेजेंटेशन तैयार करने की जानकारी दी गई। कार्यशाला का विषय ‘इनोवेट, एंगेज, एम्पावर’ रहा।

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