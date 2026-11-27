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शहर में बढ़ते प्रदूषण के बीच सेक्टर-120, 72, 122, 73 और 117 की सड़कों पर जमा धूल लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। निर्माण कार्यों में खुले में रखी सामग्री और मलबे से भी धूल फैल रही है। नियमित सफाई और पानी का छिड़काव नहीं होने से समस्या गंभीर हो रही है। इसका असर बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों पर पड़ रहा है। लोगों ने सड़कों की सफाई, पानी के छिड़काव और निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के इंतजाम करने की मांग की है।