Noida News: सीएएम शुल्क घटने के बाद में कर्मचारियों में कटौती की तैयारी
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 07:24 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 07:24 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट स्थित ईको विलेज-1 सोसाइटी में सामान्य क्षेत्र रखरखाव (सीएएम) शुल्क 2.75 रुपये से घटाकर दो रुपये प्रति वर्गफुट किए जाने के बाद कर्मचारियों और कुछ सेवाओं में कटौती की तैयारी है। नई व्यवस्था 21 सितंबर 2026 से लागू की जाएगी। प्रबंधन का कहना है कि कम शुल्क में मौजूदा कर्मचारियों की संख्या और सेवा स्तर को बनाए रखना आर्थिक रूप से संभव नहीं है।
प्रबंधन के अनुसार, सीएएम शुल्क कम होने के बाद सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या 240 से घटाकर 141, सफाईकर्मियों की 128 से 74 और बागवानी कर्मचारियों की 33 से 19 की जाएगी। तकनीकी विभाग में कर्मचारियों की संख्या 162 से घटाकर 88 और प्रबंधन एवं लेखा विभाग में 39 से 27 की जाएगी। प्रबंधन का कहना है कि कम सीएएम शुल्क के बावजूद सभी जरूरी सेवाएं जारी रखने का प्रयास किया जाएगा।
हालांकि, इंटरकॉम और प्रवेश नियंत्रण की रखरखाव सेवाएं बंद करने, सामग्री खरीद और पंप मरम्मत को सीमित करने की योजना है। वहीं, टावर मरम्मत, पेंटिंग, अतिरिक्त सीसीटीवी और गेट चौड़ा करने जैसे विकास कार्य भी रोकने की तैयारी है।
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निवासी मनीष ने कहा कि शुल्क कम होने के बाद व्यवस्थाओं में कटौती करना उचित नहीं है। सुरक्षा, सफाई और रखरखाव जैसी जरूरी सेवाओं में बदलाव की जानकारी निवासियों को पहले दी जानी चाहिए।
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ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट स्थित ईको विलेज-1 सोसाइटी में सामान्य क्षेत्र रखरखाव (सीएएम) शुल्क 2.75 रुपये से घटाकर दो रुपये प्रति वर्गफुट किए जाने के बाद कर्मचारियों और कुछ सेवाओं में कटौती की तैयारी है। नई व्यवस्था 21 सितंबर 2026 से लागू की जाएगी। प्रबंधन का कहना है कि कम शुल्क में मौजूदा कर्मचारियों की संख्या और सेवा स्तर को बनाए रखना आर्थिक रूप से संभव नहीं है।
प्रबंधन के अनुसार, सीएएम शुल्क कम होने के बाद सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या 240 से घटाकर 141, सफाईकर्मियों की 128 से 74 और बागवानी कर्मचारियों की 33 से 19 की जाएगी। तकनीकी विभाग में कर्मचारियों की संख्या 162 से घटाकर 88 और प्रबंधन एवं लेखा विभाग में 39 से 27 की जाएगी। प्रबंधन का कहना है कि कम सीएएम शुल्क के बावजूद सभी जरूरी सेवाएं जारी रखने का प्रयास किया जाएगा।
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हालांकि, इंटरकॉम और प्रवेश नियंत्रण की रखरखाव सेवाएं बंद करने, सामग्री खरीद और पंप मरम्मत को सीमित करने की योजना है। वहीं, टावर मरम्मत, पेंटिंग, अतिरिक्त सीसीटीवी और गेट चौड़ा करने जैसे विकास कार्य भी रोकने की तैयारी है।
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निवासी मनीष ने कहा कि शुल्क कम होने के बाद व्यवस्थाओं में कटौती करना उचित नहीं है। सुरक्षा, सफाई और रखरखाव जैसी जरूरी सेवाओं में बदलाव की जानकारी निवासियों को पहले दी जानी चाहिए।