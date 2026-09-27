Noida News: प्राधिकरण दफ्तर पर किसान आंदोलन की तैयारी

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नोएडा। भारतीय किसान यूनियन मंच ने 7 अक्तूबर से नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर-96 प्रशासनिक भवन के सामने अनिश्चितकालीन किसान अस्तित्व बचाओ आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय रविवार को शाहपुर में बैठक के बाद लिया गया। मंच के अध्यक्ष विमल त्यागी ने कहा कि नोएडा और उसके आस-पास के किसानों की समस्याओं का समाधान लंबे समय से अधर में लटका हुआ है। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की जायज मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता। आंदोलन को सफल बनाने के लिए गांव-गांव संपर्क अभियान चलेगा। मंच के संरक्षक सुरेंद्र प्रधान ने कहा कि आंदोलन की तैयारी पूरी कर ली गई हैं। ब्यूरो