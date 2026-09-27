Noida News: सरकारी स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी तेज

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नोएडा। जिले के सरकारी स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई स्कूलों ने परीक्षा कार्यक्रम तैयार करना शुरू कर दिया है। जल्द ही छात्रों को डेटशीट जारी की जाएगी, ताकि वे समय से परीक्षा की तैयारी कर सकें। राजकीय हाईस्कूल छिजारसी की प्रधानाचार्य रेखा कन्नोजिया ने बताया कि स्कूल में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। परीक्षा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के बाद छात्रों को डेटशीट उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं, श्याम सिंह स्मारक कन्या इंटर कॉलेज में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं सितंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होंगी। स्कूल प्रबंधन की ओर से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। सेक्टर-12 स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में परीक्षाएं अक्टूबर के पहले सप्ताह से आयोजित की जाएंगी। स्कूलों में पाठ्यक्रम पूरा कराने के साथ छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जा रहे हैं। ब्यूरो