Noida News: 2.30 घंटे बंद रहेगी यमुना सिटी के कई इलाकों की बिजली

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यमुना सिटी। यमुना सिटी के जेवर स्थित 220 केवी सब स्टेशन में मरम्मत कार्य के चलते सोमवार को कई इलाकों की बिजली सप्लाई सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगी। बिजली अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान सबस्टेशन के टेक्निकल समस्याओं को दूर किया जाएगा। जिसके चलते जेवर टाउन, बीकानेर, जेवर आरएंडआर कालोनी, सूर्य ग्लोबल, रबूपुरा, सेक्टर 32, 28 और 29 की बिजली सप्लाई बंद रहेगी। ब्यूरो