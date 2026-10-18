Noida News: दादरी के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति रही ठप

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। दादरी के चिटहेरा बिजली सब स्टेशन से होने वाली आपूर्ति सारा दिन बाधित रही। सुबह 7 से 9 बजे तक बिजली नहीं होने से लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पङा। दादरी निवासी विवेक गोयल ने बताया कि दादरी नगर में हर रोज सुबह से ही बिजली की आंख-मिचौली शुरू हो जाती हैं। सारा दिन बिजली के आने जाने से व्यापारी परेशान रहते है। बिजली की आपूर्ति मे सुधार के लिए जल्द ही एसडीओ से मिलकर समस्या रखी जाएगी।