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Noida News: हबीबपुर मार्ग पर गड्ढों से हादसे का खतरा

Wed, 09 Sep 2026 06:54 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 06:54 PM IST
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Potholes on Habibpur Road pose risk of accidents
फोटो-
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। पुलिस लाइन के सामने से हबीबपुर जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है। सड़क पर डामर का नामोनिशान नहीं है और जगह-जगह मिट्टी, गिट्टी व बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं। रोजाना ट्रक, ऑटो, कार और बाइक सवारों के गुजरने से धूल उड़ती रहती है, जिससे राहगीरों को सांस लेने में परेशानी होती है।
स्थानीय लोगों के अनुसार हल्की बारिश में भी सड़क पर घुटनों तक पानी भर जाता है। जलभराव के कारण पैदल राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। गड्ढों में पानी भर जाने से कई बार बाइक सवार गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। नाले और नालियों की नियमित सफाई नहीं होने के कारण पानी निकलने में एक से दो दिन लग जाते हैं।
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राहगीर ओम जी सेंगर ने बताया कि बारिश में इस रास्ते से निकलना मुश्किल हो जाता है, जबकि सूखे मौसम में धूल से सांस लेना तक कठिन होता है। सुभाष सिंह ने बताया कि धूल के कारण सांस लेने में परेशानी के साथ आंखों में जलन और दर्द भी होता है। लोगों ने सड़क का जल्द निर्माण कराने और नाले-नालियों की सफाई कर जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है।
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