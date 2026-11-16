Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Poor sanitation conditions in Raipur Bangar; demand for cleaning services

Noida News: रायपुर बांगर में सफाई व्यवस्था बदहाल, सफाई की मांग

Mon, 16 Nov 2026 09:45 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 09:45 PM IST
विज्ञापन
Poor sanitation conditions in Raipur Bangar; demand for cleaning services
फोटो---
विज्ञापन


माई सिटी रिपोर्टर


ग्रेटर नोएडा। रायपुर बांगर गांव में बदहाल सफाई व्यवस्था और जगह-जगह लगे कूड़े के ढेर को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश युवा अध्यक्ष पंकज अवाना के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने गांव का स्थलीय निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया।

पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि जिला संगठन मंत्री स्वाति सिन्हा पिछले एक महीने से लगातार गांव की सफाई व्यवस्था का मुद्दा उठा रही हैं। अधिकारियों से शिकायत के बावजूद हालात में सुधार नहीं हुआ है। जगह-जगह कूड़ा जमा होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन


आप नेताओं ने प्राधिकरण से गांव में प्रतिदिन कूड़ा उठाने वाली गाड़ी भेजने, सफाई कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और उनकी ड्यूटी की निगरानी के लिए चेकपॉइंट निर्धारित करने की मांग की। इसके अलावा कूड़ा एकत्र करने और उसके उचित निस्तारण के लिए गांव में स्थायी स्थान निर्धारित करने की भी मांग उठाई।
विज्ञापन
विज्ञापन


पंकज अवाना ने कहा कि गांव के लोगों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना प्राधिकरण की जिम्मेदारी है। बार-बार शिकायतों के बावजूद ग्रामीणों को गंदगी के बीच रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्राधिकरण को तीनों मांगों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

इस मौके पर जिला अध्यक्ष परशुराम चौधरी, जिला उपाध्यक्ष श्रीपाल, जेवर विधानसभा अध्यक्ष यतेंद्र शर्मा, एनडी दीक्षित सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed