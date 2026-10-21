Noida News: वॉलीबॉल ट्रायल में नहीं पहुंचा खिलाड़ी

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सूरजपुर स्थित मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के अवसर पर जिला स्तरीय सीनियर पुरुष वॉलीबॉल ट्रायल आयोजित होने थे, लेकिन जिले से एक भी खिलाड़ी नहीं पहुंचा। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. परवेज अली ने बताया कि ट्रायल की जानकारी जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारियों को पहले ही दे दी गई थी। खिलाड़ियों के नहीं पहुंचने से जिले की प्रतिभाएं मंडलीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने से वंचित रह जाएंगी।