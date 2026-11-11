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Noida News: अस्पताल और स्कूल के 10 भूखंडों की योजना

Wed, 11 Nov 2026 09:00 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 09:00 PM IST
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Plan for 10 plots for hospitals and schools
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो प्राधिकरण ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत भूखंडों की योजना शुरू की है। इसके तहत ई-नीलामी के जरिये अस्पताल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कुल 10 भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। प्राधिकरण के मुताबिक, ये भूखंड नॉलेज पार्क-5, चाई-3, चाई-4, ज्यू-2 और ओमिक्रॉन-1 में स्थित हैं। इनका आकार 677 से 23,062 वर्ग मीटर तक है। इनकी आरक्षित कीमत 2.99 करोड़ से 66.39 करोड़ रुपये तक रखी गई है। ब्यूरो
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