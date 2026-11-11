Noida News: अस्पताल और स्कूल के 10 भूखंडों की योजना

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ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो प्राधिकरण ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत भूखंडों की योजना शुरू की है। इसके तहत ई-नीलामी के जरिये अस्पताल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कुल 10 भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। प्राधिकरण के मुताबिक, ये भूखंड नॉलेज पार्क-5, चाई-3, चाई-4, ज्यू-2 और ओमिक्रॉन-1 में स्थित हैं। इनका आकार 677 से 23,062 वर्ग मीटर तक है। इनकी आरक्षित कीमत 2.99 करोड़ से 66.39 करोड़ रुपये तक रखी गई है। ब्यूरो