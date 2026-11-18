Noida News: साईं गार्डन में पाइपलाइन शुरू
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 08:07 PM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 08:07 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। चिपियाना बुजुर्ग स्थित साईं गार्डन कॉलोनी में बुधवार को आईजीएल गैस पाइपलाइन का शुभारंभ किया गया। आईजीएल के प्रबंधक राकेश पाठक ने पाइपलाइन का उद्घाटन किया। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष नवरत्न ने बताया कि कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर सचिव नवनीत शर्मा, सुरंजन पाल, शिवजी सिंह, कांति प्रसाद आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो
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