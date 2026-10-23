Noida News: अक्तूबर में 16 परियोजनाओं पर 75.50 लाख का जुर्माना

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नोएडा। क्षेत्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने अक्तूबर में करीब 30 परियोजना स्थलों, सड़कों और अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। इनमें 16 जगहों पर अलग-अलग स्तर पर नियमों का उल्लंघन मिलने पर कुल 75.50 लाख रुपये के जुर्माने की कार्रवाई की गई। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी रितेश तिवारी ने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई जारी है। ब्यूरो