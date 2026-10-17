Noida News: तेज रफ्तार बस से गिरकर यात्री का कटा हाथ

माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाई जा रही बस से गिरकर एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। बस का पहिया उसके ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी बायीं बाजू कटकर अलग हो गई। घटना के छह दिन बाद पीड़ित के भाई की तहरीर पर पुलिस ने शुक्रवार को बस चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।हमीरपुर जिले के मौदहा थाना क्षेत्र के रागौल निवासी अनिल कुमार वर्मा ने पुलिस को बताया कि उनका भाई सन्तू कुमार वर्मा 10 अक्तूबर को बस से बदरपुर से हमीरपुर स्थित अपने घर जा रहा था। आरोप है कि चालक बस को तेजी से चला रहा था। इसी दौरान सन्तू बस से नीचे गिर गया और बस का पहिया उसके बाएं हाथ तथा बाएं पैर को कुचलता हुआ निकल गया। सन्तू के गिरने के बाद बस का कंडक्टर उसका टिकट और रसीद भी ले गया। हादसे में सन्तू के दो मोबाइल फोन भी गिरकर गुम हो गए। आरोप है कि चालक घायल को तड़पता छोड़कर बस लेकर भाग गया। किसी राहगीर ने घायल को नोएडा के शारदा अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उसकी बायीं बाजू काटकर अलग करनी पड़ी। बवहीं कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।