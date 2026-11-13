Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Panic ensues after a snake is found in a house

Noida News: मकान में सांप निकलने से मची अफरा-तफरी

Fri, 13 Nov 2026 09:56 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Fri, 13 Nov 2026 09:56 PM IST
विज्ञापन
Panic ensues after a snake is found in a house
बिलासपुर (संवाद)। सिकंदराबाद रोड स्थित पेट्रोल पंप के पीछे शुक्रवार को एक मकान में सांप निकलने से परिवार में अफरा-तफरी मच गई। घर में सांप देखकर चिराग और उनके परिजन दहशत में आ गए। उन्होंने तत्काल 112 नंबर पर फोन कर पुलिस से मदद मांगी। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घर में छिपे सांप को बाहर निकालने का प्रयास किया। पुलिस ने फॉरेट दवा का छिड़काव कराया, जिसके बाद सांप बाहर निकलकर खरपतवार की ओर भागने लगा। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने भी पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर सांप को घर से बाहर निकालने में मदद की। घटना के बाद परिवार ने राहत की सांस ली।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed