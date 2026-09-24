Noida News: सेक्टर-22डी के अफोर्डेबल फ्लैटों के पीछे उगी झाड़ियां बनी परेशानी

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संवाद न्यूज एजेंसीयमुना सिटी। सेक्टर-22डी में प्राधिकरण के अफोर्डेबल फ्लैटों के पीछे खाली मैदान में उगी झाड़ियों से निवासी परेशान हैं। लोगों के अनुसार लंबे समय से सफाई न होने के कारण मैदान में बड़ी-बड़ी झाड़ियां उग गई हैं। घनी झाड़ियों के कारण मैदान जंगल जैसा दिखाई देने लगा है। लोगों का कहना है कि झाड़ियों से आए दिन सांप और अन्य कीड़े-मकौड़े निकलते रहते हैं। इससे बच्चों समेत अन्य लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है।निवासियों के मुताबिक झाड़ियों के कारण आसपास गंदगी और मच्छरों की समस्या भी बढ़ रही है। खाली मैदान के आसपास लोगों की आवाजाही रहती है, ऐसे में समय रहते सफाई नहीं होने पर परेशानी बढ़ सकती है। लोगों ने प्राधिकरण से मैदान की झाड़ियों की जल्द सफाई कराने और नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।यह बोले निवासी-सोसाइटी के पीछे ग्राउंड में बड़ी-बड़ी झाड़ियां उगने से निवासी परेशान हैं। -अरविंद चतुर्वेदीखुले मैदान में झाड़ियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि यह जंगल जैसा लगता है। -मनीष कुमारझाड़ियों से कई बार सांप और अन्य कीड़े-मकौड़े निकलते हैं, जिससे डर बना रहता है। -राहुलझाड़ियों में सांपों के साथ मच्छर भी पनप रहे हैं, जिससे परेशानी बढ़ गई है। -निर्भय