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नोएडा।

सेक्टर-117 में प्रस्तावित बिजली घर का विस्तार ग्रीन बेल्ट में होने पर आरडब्ल्यूए ने विरोध जताया है। आरडब्ल्यूए का आरोप है कि जहां बिजली घर का विस्तार हो रहा है, वहां की ग्रीनरी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसको लेकर उनकी ओर से नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से शिकायत की है। सेक्टर 117 के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष कोसिंदर यादव के अनुसार, प्लॉट नंबर एसबी-20 से एसबी-25 के सामने ग्रीन बेल्ट का बड़ा हिस्सा विकसित किया गया है। आरोप है कि बिजलीघर विस्तार के लिए इस क्षेत्र को निर्माण की जद में लिया जा रहा है। कोसिंदर ने कहा कि बिजलीघर का विस्तार जरूरी हो सकता है, लेकिन इसके लिए हरित क्षेत्र खत्म करना एकमात्र विकल्प नहीं है। ब्यूरो



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