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ग्रेटर नोएडा: दस लाख सुरक्षित कार्य घंटे पूरे, आइरिस ब्रॉडवे की बड़ी उपलब्धि

Thu, 22 Oct 2026 06:29 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Digvijay Singh Updated Thu, 22 Oct 2026 06:29 PM IST
सार

निर्माण क्षेत्र में गुणवत्ता के साथ सुरक्षा भी अहम है। इसी सोच के साथ त्रेहान आइरिस ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित आइरिस ब्रॉडवे परियोजना में 10 लाख सुरक्षित कार्य घंटे पूरे कर उपलब्धि हासिल की है।

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One million safe work hours completed a major achievement for Iris Broadway in Greater Noida
आइरिस ब्रॉडवे की बड़ी उपलब्धि - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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निर्माण क्षेत्र में गुणवत्ता के साथ सुरक्षा भी अहम है। इसी सोच के साथ त्रेहान आइरिस ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित आइरिस ब्रॉडवे परियोजना में 10 लाख सुरक्षित कार्य घंटे पूरे कर उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि परियोजना से जुड़े कर्मचारियों, इंजीनियरों और साइट टीमों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। कंपनी ने बताया कि हर चरण में सुरक्षा को प्राथमिकता देना उसकी कार्यशैली का हिस्सा है। सुरक्षित वातावरण के लिए नियमों का पालन, जागरूकता और टीमों के बीच तालमेल जरूरी है।

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त्रेहान आइरिस के कार्यकारी निदेशक अभिषेक त्रेहान ने कहा कि यह पूरी टीम के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सुरक्षा केवल नियम नहीं, बल्कि हर दिन और हर चरण में लिए जाने वाले फैसलों से जुड़ी है। हम ऐसा कार्य वातावरण बनाना चाहते हैं, जहां हर कर्मचारी सुरक्षा को साझा जिम्मेदारी माने।
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कार्यकारी निदेशक अमन त्रेहान ने कहा कि आइरिस ब्रॉडवे को तैयार करने में हर कर्मचारी की भूमिका अहम है। इसलिए उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। इसका श्रेय उन सभी कर्मचारियों को जाता है जो जिम्मेदारी और सतर्कता से काम कर रहे हैं।

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