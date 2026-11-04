Noida News: दिवाली पर रोशनी की जगह अंधेरे में डूबीं हैं शहर की सड़कें

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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। दिवाली पर हर घर को रोशन करने की तैयारी है, बाजारों में सजावट है और शहर को जगमगाने के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा वेस्ट व ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर पहुंचते ही रोशनी के इन दावों की तस्वीर बदल जाती है। कई प्रमुख रास्ते शाम ढलते ही अंधेरे में डूब जाते हैं। कहीं स्ट्रीट लाइट खराब हैं तो कहीं सड़क चौड़ीकरण के बाद पोल ही दोबारा नहीं लगाए गए। यह समस्या नई नहीं है, निवासी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। ऐसे में ग्रेनो वेस्ट के लोगों के सामने बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक शहर की सड़कें अंधेरे से पटी रहेंगी?14वें एवेन्यू पुलिस चौकी से गौड़ सिटी गुरुद्वारा, गौड़ सिटी-1 टी-पॉइंट से ताज हाईवे तक कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही हैं। वहीं, राइज चौकी से पेट्रोल पंप की ओर जाने वाले रास्ते पर भी अंधेरा पसरा रहता है। छपरौला, अल्फा, बीटा, गामा और ओमेगा समेत कई सेक्टरों में भी स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। छपरौला जाने वाले मार्ग पर भी अंधेरा पसरा हुआ है। सेक्टर अल्फा, बीटा, गामा और पी तीन की कई सर्विस रोड व मुख्य मार्ग अंधेरे में डूबे मिले।कई बार शिकायत, फिर भी नहीं जलीं लाइटेंनिवासियों ने बताया कि स्ट्रीट लाइट ठीक कराने के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है। इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। कई इलाकों में लंबे समय से लाइटें बंद पड़ी हैं।दिवाली से पहले जगमग हों सड़केंनिवासियों ने संबंधित विभाग और प्राधिकरण से मांग की है कि दिवाली से पहले सभी प्रभावित सड़कों और सेक्टरों का निरीक्षण कराया जाए। खराब स्ट्रीट लाइटों को तत्काल ठीक कराया जाए और जहां रोशनी की व्यवस्था नहीं है, वहां नए पोल और लाइटें लगाई जाएं।क्या बोले लोगअंधेरे में पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है। - आत्माराम राठौर, ऐस सिटी सोसाइटीस्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायत कई बार की गई। हर बार आश्वासन दिया जाता है। - अमिताव साहू, ऐस सिटी सोसाइटीसड़क चौड़ीकरण के दौरान पोल हटाए गए थे लेकिन अभी तक लाइटें नहीं लगी। - अनिल वर्मा, एओए अध्यक्ष महागुण माइवुड्सप्राधिकरण को सोसाइटियों और सेक्टरों में स्ट्रीट लाइट की जांच करानी चाहिए। - आरफान भगत, पंचशील हाइनिश सोसाइटी