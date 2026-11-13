Noida News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आरडब्ल्यूए और कॉलेजों तक पहुंचेंगे अधिकारी
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 10:36 PM IST
Updated Fri, 13 Nov 2026 10:36 PM IST
विज्ञापन
- जिला निर्वाचन अधिकारी ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की, प्रतिदिन बीएलओ के कार्यों की होगी निगरानी
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट करने हेतु जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत अधिकारी अब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) और कॉलेजों तक पहुंचेंगे। वे लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक करेंगे। इसके लिए अपर जिलाधिकारियों और डिप्टी कलेक्टरों को विधानसभा क्षेत्रवार नोडल और सहायक नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
शुक्रवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में एनआईसी सभागार में बैठक हुई। इसमें एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को प्रतिदिन आरडब्ल्यूए और एओए प्रतिनिधियों से बैठक करने के निर्देश दिए। साथ ही, कॉलेजों का भ्रमण कर पात्र युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करने को कहा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रहे। उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सुपरवाइजरों के कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिए।
आवेदन प्रक्रिया और पारदर्शिता : प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की कार्रवाई प्रभावी ढंग से पूरी कराई जाएगी। पुनरीक्षण कार्य में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। पात्र नागरिक ऑफलाइन माध्यम से अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फार्म-6 भरकर भी नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
विज्ञापन
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत कुमार सिंह मौजूद रहे। अपर जिलाधिकारी भू-अर्जन अरुण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार पांडेय और अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रियंका भी उपस्थित थीं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप कुमार समेत अन्य संबंधित अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट करने हेतु जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत अधिकारी अब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) और कॉलेजों तक पहुंचेंगे। वे लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक करेंगे। इसके लिए अपर जिलाधिकारियों और डिप्टी कलेक्टरों को विधानसभा क्षेत्रवार नोडल और सहायक नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
शुक्रवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में एनआईसी सभागार में बैठक हुई। इसमें एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को प्रतिदिन आरडब्ल्यूए और एओए प्रतिनिधियों से बैठक करने के निर्देश दिए। साथ ही, कॉलेजों का भ्रमण कर पात्र युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करने को कहा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रहे। उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सुपरवाइजरों के कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
आवेदन प्रक्रिया और पारदर्शिता : प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की कार्रवाई प्रभावी ढंग से पूरी कराई जाएगी। पुनरीक्षण कार्य में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। पात्र नागरिक ऑफलाइन माध्यम से अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फार्म-6 भरकर भी नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
विज्ञापन
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत कुमार सिंह मौजूद रहे। अपर जिलाधिकारी भू-अर्जन अरुण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार पांडेय और अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रियंका भी उपस्थित थीं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप कुमार समेत अन्य संबंधित अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।