Noida News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आरडब्ल्यूए और कॉलेजों तक पहुंचेंगे अधिकारी

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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट करने हेतु जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत अधिकारी अब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) और कॉलेजों तक पहुंचेंगे। वे लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक करेंगे। इसके लिए अपर जिलाधिकारियों और डिप्टी कलेक्टरों को विधानसभा क्षेत्रवार नोडल और सहायक नोडल अधिकारी नामित किया गया है।शुक्रवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में एनआईसी सभागार में बैठक हुई। इसमें एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को प्रतिदिन आरडब्ल्यूए और एओए प्रतिनिधियों से बैठक करने के निर्देश दिए। साथ ही, कॉलेजों का भ्रमण कर पात्र युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करने को कहा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रहे। उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सुपरवाइजरों के कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिए।