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Noida News: अल्फा-2 आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने ली शपथ

Tue, 20 Oct 2026 05:47 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 05:47 PM IST
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Office-bearers of Alpha-2 RWA took the oath
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा-2 में आरडब्ल्यूए के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली शपथ। स्रोत आरडब
फोटो-
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। विजयादशमी पर आरडब्ल्यूए अल्फा-2 के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक तेजपाल नागर और पूर्व डीआईजी नरेंद्र नाथ दुबे सहित कई लोग शामिल हुए। सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने वीडियो कॉल के जरिए अध्यक्ष देवेश मावी, महासचिव एसएस त्रिपाठी और कोषाध्यक्ष रमाशंकर शर्मा को बधाई दी। समारोह में बड़ी संख्या में निवासी मौजूद रहे।
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