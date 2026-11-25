Noida News: यूपी कांग्रेस प्रभारी से मिले पदाधिकारी
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 09:30 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 09:30 PM IST
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नोएडा। कांग्रेस पदाधिकारियों ने यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्रपाल गौतम से एआईसीसी में मुलाकात की। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से संगठन को मजबूत करने व विधानसभा चुनावों की तैयारी करने को कहा। इस दौरान महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश यादव, प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम नागर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव लियाकत चौधरी, प्रदेश सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर पवन शर्मा, हापुड़ कोऑर्डिनेटर सतेंद्र शर्मा, पीसीसी यतेंद्र शर्मा, पूर्व अध्यक्ष रामकुमार तंवर आदि मौजूद रहे।
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