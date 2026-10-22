Noida News: डाक अदालत में नहीं पहुंचा एक भी फरियादी

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-16 स्थित डाकघर में बृहस्पतिवार को आयोजित मासिक डाक अदालत में एक भी शिकायतकर्ता नहीं पहुंचा। डाक सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रवर निदेशक, डाक विभाग, गौतमबुद्ध नगर भूर सिंह मीणा की ओर से डाक अदालत का आयोजन किया गया। इसके साथ ही विभाग की ओर से अब हर माह डाक अदालत लगाई जाएगी। डाक अदालत में डाक बचत योजनाओं, डाक भुगतान सेवाओं, आधार और पासपोर्ट सेवाओं समेत डाक विभाग की वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाओं से जुड़ी शिकायतें रखी जा सकती हैं।

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