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Noida News: नोएडा की हवा अब भी खराब, धूल ने बढ़ाई परेशानी

Wed, 11 Nov 2026 10:25 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 10:25 PM IST
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Noida's air remains poor; dust adds to the trouble.
291 दर्ज हुआ एक्यूआई, दिनभर शहर में छाई रही प्रदूषण की धुंध
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संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। बुधवार को सबसे ज्यादा एक्यूआई के मामले में नोएडा एनसीआर में चौथे स्थान पर रहा। हालांकि, पिछले दिनों के मुकाबले हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 291 दर्ज किया गया। दूसरी ओर, प्रदूषण नियंत्रण के इंतजाम कमजोर नजर आए। कई इलाकों में दिनभर धूल उड़ती रही। सेक्टर-50, 51, 76, 78, 120, 62, 52, बरौला, भंगेल और सलारपुर समेत कई स्थानों पर धूल उड़ती दिखाई दी। सड़कों और आसपास के क्षेत्रों में धूल का गुबार छाया रहा। इससे प्रदूषण बढ़ने की आशंका बनी हुई है।
अलग-अलग स्टेशनों का एक्यूआई

सेक्टर-150 - 254

सेक्टर-39 - 287

सेक्टर-1 - 258

सेक्टर-62 - 381

सेक्टर-116 - 275

सेक्टर-125 - 294

सेक्टर-110 - 284
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